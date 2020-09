Magda Narożna z zespołu "Piękni i młodzi" zafundowała sobie ogromną metamorfozę! Po jej krótkich blond włosach nie ma już śladu - teraz na głowie wokalistki dominują długie warkoczyki w odcieniu fioletu. Gwiazda pochwaliła się swoim nowym wyglądem na Instagramie, a w komentarzach pod postem rozpoczęła się dyskusja. Jedni są zachwyceni zmianą, drudzy są zdecydowanie na nie. Zobaczcie sami!

Magda Narożna totalnie zmieniła fryzurę! Gwiazda zespołu "Piękni i młodzi" nieźle zaszalała

Magda Narożna zdecydowanie należy do grona odważnych gwiazd! Wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" jest bardzo aktywna na Instagramie, na którym śledzi ją ponad 165 tys. osób. Ostatnio dość głośno było o zdjęciu piosenkarki, do którego zapozowała topless. Zdania internautów były wtedy mocno podzielone. Niektórzy zarzucili artystce, że nie przystoi, aby kobieta, która jest już matką, wrzucała tego typu zdjęcia do sieci.

Ale Magda Narożna zawsze robi swoje - nie boi się kontrowersji, a także... zmian! Właśnie na jej Instagramie pojawiło się nowe zdjęcie, na którym możemy zobaczyć piosenkarkę w nowej fryzurze. Wokalistka zrezygnowała z krótkich blond włosów - teraz na jej głowie dominuje fiolet i róż, a to wszystko za sprawą warkoczyków.

Życzę Wam dnia wypełnionego kolorami :))) jeszcze raz dziękuje za fryzurę - napisała Magda Narożna pod zdjęciem.

Pod postem piosenkarki pojawiło się oczywiście mnóstwo słów zachwytu.

- O to jest fryzura, git! - Zmiany jak najbardziej na plusik + 💕 - Ale crazy 😃🤗 Super look ❤️

Nie zabrakło jednak również przeciwników tej zmiany w wyglądzie artystki.

- Madziuuuu nieee 😅 mogłaś znaleźć kogoś kto lepiej to zrobi, bo trochę wieś 😅 wyrażam tylko swoje zdanie i pamiętaj ze nadal Cię uwielbiam ❤️ - Nie jest Ci do twarzy w tej fryzurze, niestety. Ale pewnie niedługo zmienisz na bardziej korzystną. Pozdrawiam - Moim zdaniem nie pasuje 🙈🙈 ale to tylko moje zdanie a każdy ma swój gust 🤷🏼‍♀️ - Moim zdaniem też, wolę Madzię bez tych udziwnień - piszą pozostali.

A Wy co myślicie? Zmiana na plus czy na minus?

Do tej pory mogliśmy podziwiać artystkę głównie w krótkich, blond włosach.