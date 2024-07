Wydaje się, że Dorota Gardias już się otrząsnęła po rozwodzie z Konardem Skórą. Wróciła do normalnej aktywności zawodowej i znowu jest radosna i zadowolona. Ale eksmąż Gardias nadal nie może dojść do siebie po rozstaniu.



- Dorota była dla Konrada całym światem. Gdy ją poznał na imprezie u znajomego, kompletnie stracił głowę – powiedział "Na żywo" członek rodziny z Pionek.

Reklama

Jak pisze w tygodniku K. Wieczorek, dla Gardias Konrad zerwał z poprzednią narzeczoną i całkowicie zaangażował się w nowy związek. Wspierał ją również w jej występach w „Tańcu z Gwiazdami” i aby być blisko niej, przeniósł się do Warszawy. Okazuje się, że już wcześniej rodzina Konrada zwracała uwagę na wyjątkową urodę Doroty.



- Niektórzy członkowie naszej rodziny ostrzegali go, że Dorota jest zbyt ładna – zdradził tygodnikowi jeden z kuzynów Konrada. – Mówili, że kiedyś mogą być przez to kłopoty.

Reklama

Członkowie jego rodziny przyznają, że Konrad nadal nie może się otrząsnąć po rozwodzie z Dorotą.