Włodzimierz Matuszczak grał z Katarzyną Łaniewską 11 lat. Jej nagła śmierć wstrząsnęła aktorem

Początek tygodnia przyniósł tragiczne informacje. W poniedziałek 7 grudnia Polskę obiegła wieść o śmierci wybitnej aktorki Katarzyny Łaniewskiej. Teatralna i filmowa gwiazda, która zapadła w pamięci widzów rolą Solskiej w "Koglu Moglu" oraz babci Józi w "Plebanii" odeszła w wieku 87 lat. Teraz w poruszających słowach na łamach Faktu wspomina i żegna ją Włodzimierz Matuszczak, który na planie „Plebanii” spędził przy jej boku 11 lat. Zdradził, co czuła aktorka, kiedy kultowy serial dobiegł końca.

Włodzimierz Matuszczak i Katarzyna Łaniewska na planie „Plebanii” widywali się niemal codziennie przez 11 lat. Aktorzy stworzyli niepowtarzalny duet, który pokochało miliony widzów. Ona wcieliła się w postać ciepłej babci Józi i gospodyni na plebanii, on w rolę księdza Antoniego. Jak się okazuje „Plebania” miała specjalne miejsce w jej sercu, a decyzję o zakończeniu serialu przyjęła z ogromnym smutkiem.

Mimo stanu zdrowia aktorki, nikt nie spodziewał się, że to właśnie ten rok przyniesie tragiczne informacje. Katarzyna Łaniewska jeszcze niedawno pracowała na planie czwartej części filmu „Kogel-Mogel”, niestety, nie doczekała się jego premiery. Czy Włodzimierz Matuszczak pożegna swoją bliską koleżankę i zobaczy ostatnią rolę w jej karierze? Aktor bardzo przeżył wiadomość o jej śmierci.

Współczuję rodzinie Katarzyny. Choć miała już swoje lata i chorowała, to nikt się nie spodziewał, że od nas w tym roku odejdzie. Jak się o tym dowiedziałem, to przyznam, że czas się mi w miejscu na chwilę zatrzymał. Spadło to na mnie niespodziewanie i jest mi smutno. Wiem, że niedawno pracowała na planie czwartej części filmu „Kogel mogel". Postaram się go obejrzeć - dodaje aktor.