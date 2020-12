Pożegnała męża, ostatnie lata życia spędziła samotnie. Życie Katarzyny Łaniewskiej było pełne dramatów

Media właśnie przekazały tragiczną wiadomość o śmierci uwielbianej aktorki. Katarzyna Łaniewska zmarła w wieku 87 lat. Niestety, gwiazda w trakcie swojego życia doświadczyła niejednego dramatu i mimo wyjątkowej kariery oraz nieschodzącego z twarzy uśmiechu, prywatnie doświadczyła zarówno rozczarowań jak i bólu.

Nie żyje Katarzyna Łaniewska

Katarzyna Łaniewska w swoim życiu przeżyła dwie miłości. Pierwsza, choć dała jej ukochaną córkę - Agnieszkę Gogolewską - przyniosła także cierpnie. Druga, mimo, że okazała się spełniona, trwała za krótko niż chciałaby aktorka. Pierwszym mężem gwiazdy był Ignacy Gogolewski. Para poznała się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, a niedługo po wzięli ślub.

Inek był moją pierwszą, wielką miłością. Mogłabym napisać książkę. Tytuł? "Byłam żoną Otella i żyję - mówiła Teresie Gałczyńskiej.

Choć ich miłość miała trwać wiecznie, nie przetrwała próby czasu. Mimo sławy i pięknej córeczki Katarzyna Łaniewska nie czuła się szczęśliwa. Gogolewski porzucił aktorkę dla Ireny Dziedzic - starszej od niej dziennikarki telewizyjnej. Łaniewska doświadczyła ogromnego zawodu i przez długi czas nie umiała zaufać innym. Choć po latach nauczyła się z tego śmiać, miłosny zawód odbił się na jej życiu. Jak wyznała, dla Ignacego Gogolewskiego najważniejszy był teatr i praca. Rodzina i dom był na drugim planie

Zazwyczaj mężczyźni zdradzają żony z dużo młodszymi partnerkami. Ale mój mąż zdradził mnie, o dziwo, ze starszą o 8 lat kobietą - komentowała.

Choć Katarzyna Łaniewska nie dawała sobie szansy na drugą miłość, ta spadła na nią niczym grom z jasnego nieba, i to niemalże dosłownie, bo jej przyszły mąż wraz z dwoma mężczyznami rzucił się na maskę jej samochodu! Do tego powód wcale nie był błachy, jednemu z nich urodziło się właśnie dziecko, a znana już wtedy aktorka postanowiła podwieźć szaleńców do szpitala. Choć z początku odmawiała podziękowań, po mięsiącu i ingerencji córki dała zaprosić się na kawę z Andrzejem Błaszczakiem.

Miłosna historia Katarzyny Łaniewskiej. Kim był jej drugi mąż?

Andrzej Błaszczak, drugi mąż Katarzyny Łaniewskiej był inżynierem. Kiedy mężczyzna zdobył już serce aktorki, w 1984 para stanęła na ślubnym kobiercu. Wtedy Katarzyna Łaniewska była już pewna, że to związek na całe życie, niestety krótsze, niż by tego chciała. Niestety, mąż aktorki zachorował na nowotwór, a w kwietniu 2018 roku po długiej chorobie zmarł. Strata była niewyobrażalna. Wtedy Katarzyna Łaniewska przyznała, że trzyma się tylko z jednego powodu.

Trzymam się, bo ma być kręcona trzecia część "Kogla-Mogla", a obiecałam producentowi, że zagram i będę żyła - mówiła w "Na żywo".

Ostatnie lata spędziła samotnie, mimo wsparcia rodziny:

Samotność, szczególnie na stare lata, jest bardzo przykra i dojmująca. Mówię oczywiście o sobie. Ale myślę też, że takich odosobnionych osób, takich jak ja, jest bardzo dużo - mówiła w Super Expressie

W poniedziałek 7 grudnia Polskę obiegła tragiczna wiadomość o śmierci gwiazdy. Aktorka zmarła w swoim domu mając 87 lat. Kilka dni wcześniej trafiła do szpitala w złym stanie.

Katarzyna Łaniewska była wybitną polską aktorką teatralną i filmową. W swojej karierze ma występy w 52 filmach i 9 serialach. Choć po nieudanym małżeństwie udało się jej odnaleźć prawdziwą miłość, niestety w 2018 roku musiała pożegnać ukochanego męża.

7 grudnia 2020 roku przekazano wiadomość o śmierci aktorki. Katarzyna Łaniewska zmarła w wieku 87 lat.