Kilka miesięcy temu zrobiło się głośno wokół Katarzyny Skrzyneckiej i Nataszy Urbańskiej. Okazało się wówczas, że żona Janusza Józefowicza zastąpi prowadzącą "Taniec z Gwiazdami" Skrzynecką, która przez wiele lat była gospodynią tanecznego show. I chociaż aktorka wiele razy zaprzeczała, że ma żal do swojej następczyni, to w mediach często pojawiały się spekulacje o rzekomym konflikcie pomiędzy paniami. Nic bardziej mylnego! Natasza Urbańska i Katarzyna Skrzynecka udowodniły to na wczorajszej imprezie "Fashion Loves Football".

Gwiazdy w towarzystwie swoich mężów spotkały się w trakcie imprezy, długo razem rozmawiały i wspólnie pozowały do zdjęć na czerwonym dywanie. Katarzyna Skrzynecka wybrała krotką białą sukienkę, z kolei Urbańska miała na sobie długą czarną kreację w olbrzymim białym żabotem.

Która stylizacja jest ładniejsza?