Cecilie Fjellhøy to kobieta, która kilka lat temu stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ofiar oszustw randkowych na świecie. Jej dramatyczna historia została przedstawiona w głośnym dokumencie Netfliksa „Oszust z Tindera”, który ukazał się w 2022 roku. Fjellhøy została oszukana przez Simona Hayuta, który przedstawiał się jako Simon Leview – rzekomy syn magnata diamentowego. Kobieta straciła wtedy 250 tysięcy dolarów. Mimo traumatycznych przeżyć, Cecilie się nie poddała. Z czasem zaczęła działać na rzecz walki z oszustami randkowymi i udzielać porad innym ofiarom. Niedawno wydała własną książkę, w której ostrzega przed zagrożeniami związanymi z randkami internetowymi.

Reklama

Historia oszustwa: 10 milionów dolarów i wyrok więzienia

Shimon Hayut, znany także jako „Oszust z Tindera”, oszukał wiele kobiet, podając się za wpływowego biznesmena. Wykorzystując fałszywą tożsamość, wyłudził od swoich partnerek około 10 milionów dolarów. Choć historie jego przekrętów zostały dokładnie opisane w dokumencie Netfliksa, do dziś nie został za nie skazany.

Hayut spędził 15 miesięcy w więzieniu, jednak kara ta dotyczyła innych przestępstw, nie tych związanych z Cecilie Fjellhøy i innymi ofiarami z dokumentu. Dodatkowo, rodzina Leviewów, której nazwiskiem się posługiwał, wytoczyła mu proces o podszywanie się pod ich nazwisko i czerpanie z tego korzyści.

„Miłość, oszustwa i zemsta” – nowy serial Netfliksa z misją

5 września 2025 roku na platformie Netflix zadebiutował nowy serial dokumentalny zatytułowany „Miłość, oszustwa i zemsta”. To właśnie w tej produkcji Cecilie Fjellhøy wraca na ekrany, tym razem jako aktywna uczestniczka śledztw. Wraz z prywatną detektyw Brianne Joseph, pomaga w ujawnianiu kolejnych spraw internetowych oszustw randkowych.

Serial liczy sześć odcinków i skupia się na prawdziwych historiach kobiet, które padły ofiarą naciągaczy. Cecilie, jako osoba z ogromnym doświadczeniem i empatią, odgrywa kluczową rolę w pomaganiu innym kobietom odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Program nie tylko ujawnia mechanizmy oszustw, ale również przestrzega widzów przed zbyt łatwym zaufaniem w relacjach online.

Czy Shimon Hayut odpowie za swoje czyny?

Mimo że od czasu premiery dokumentu „Oszust z Tindera” minęły już trzy lata, Shimon Hayut nadal cieszy się wolnością. Mężczyzna nieustannie zaprzecza wszystkim oskarżeniom, jakie wysuwają wobec niego kobiety. Na dodatek, mimo zakazu korzystania z Tindera, aktywnie udziela się w mediach społecznościowych i chwali się luksusowym stylem życia.

Co więcej, Hayut ogłosił niedawno, że napisał książkę, w której zamierza przedstawić swoją wersję wydarzeń. Jego działalność budzi kontrowersje, a wiele osób zastanawia się, dlaczego wciąż nie poniósł odpowiedzialności za swoje czyny z dokumentu Netfliksa. Wciąż pozostaje pytanie: czy sprawiedliwości stanie się zadość?

Reklama

Zobacz także: Netflix: "Oszust z Tindera" chce zarabiać na rozpoznawalności! Internauci nie kryją oburzenia