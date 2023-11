Na pewno wiele z nas tęskni za latem. Z lekkim westchnieniem przyjmujemy wiadomość o tym, że teraz będzie już tylko zimniej i bardziej ponuro. Mamy dla Was jednak, coś co pomoże przetrwać ten ciężki okres - buty! Nowy sezon, to przecież okazja na odświeżenie swojej szafy. Zobaczcie, co będziemy nosić na nogach jesienią i zimą 2017/2018 roku.

Nowa kolekcja butów Nessi na sezon jesień-zima 2017/18 to coś dla kobiet, które uwielbiają piękno, ale cenią także wygodę. To przecież podstawa codzienności każdej współczesnej kobiety. A jak mówi znane porzekadło: Daj kobiecie odpowiednie buty, a podbije świat!

W tym sezonie możemy przebierać do woli w stylowych kozakach, botkach, sztybletach czy też wygodnych traperach oraz sneakersach.

Zanim zrobi się zimno postawcie na stylowe mokasyny Nessi - do wyboru, do koloru. Pozwól sobie na odrobinę szaleństwo, kto powiedział, że nie możesz łączyć zamszu, skóry i lustrzanych odbić, klasycznej czerni i czerwieni oraz burgundów i zieleni? To kolory, które królują w trendach na ten sezon.

Łączenie klasyki z nowoczesnym designem, czasem wręcz ekstrawagancją, to znak firmowy marki. Przede wszystkim jednak buty Nessi są dopracowane w najmniejszych szczegółach i wyprofilowane tak, żeby nie ograniczać żadnej kobiety - jest modnie i wygodnie. W nich wszystko ma być możliwe. Opinie tysięcy, zadowolonych klientek marki mówią same za siebie.

Dwa style - wybierz ten dla siebie!

Kolekcja na nadchodzący sezon została podzielona na dwie główne linie. Classic Mood oraz Casual Trends.

W kolekcji klasycznej królują botki, kozaki oraz półbuty i sztyblety. Pięknie wyprofilowane obcasy, najlepsze materiały, modne detale oraz kolory sprawiają, że każda kobieta znajdzie w kolekcji modele dla siebie. Klasyczna czerń będzie pasowała do każdej stylizacji. Natomiast oszałamiające bordowe kozaki czy zielone botki odmienią każdy look, podobnie jak srebrne czy złote przecierane półbuty.

Linia Casual Trends to głównie sneakersy, które już w zeszłym sezonie podbiły serca klientek, oraz trapery. Modele bardziej sportowe oraz casual występują nie tylko w klasycznych kolorach. Są też czerwienie, róże, burgundy oraz zielenie. To jednak nie wszystko. Co powiesz na futerko lub frędzle?

Kolekcja traperów to nowość od marki Nessi. Te bardzo wygodne i stylowe buty, które występują w kolorze burgund, karmelu, różu i khaki. To idealne przełamanie klasycznego jesienno/zimowego stroju – tym bardziej, że występują w wersji zarówno z ocieplaniem, jak i bez niego. To kolejny model butów od Nessi, który każda kobieta powinna i będzie chciała mieć w swojej szafie!

