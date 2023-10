Wreszcie nadeszło lato, a wraz z nim upragnione wakacje! W tym roku podróżowanie będzie na pewno inne. Nadal panują różnego rodzaju obostrzenia, a wyjazdy za granicę mogą wiązać się ze sporym ryzykiem. Jednak mimo wszystko, staramy się dostrzegać plusy tej sytuacji. Jesteśmy #spragnieni podróży i doszliśmy do wniosku, że jest to najlepszy moment, by odkryć Polskę na nowo. W końcu nasz kraj ma tyle do zaoferowania - przepiękną przyrodę i niezwykłe zabytki. Niewiele państw może pochwalić się zarówno wyjątkową historią, jak i górami, morzem, parkami narodowymi i jeziorami. Warto też podkreślić, że decydując się na wakacje w Polsce, realnie wspieramy polską gospodarkę oraz naszych rodaków. Podobnie, gdy kupujemy produkty naszych rodzimych marek oraz sklepów. Przygotowaliśmy dla was zestawienie najlepszych gadżetów, które przydadzą się podczas podróży po naszym pięknym kraju. Być może o ich istnieniu nawet nie słyszałeś albo nie byłeś przekonany do ich funkcjonalności. Jednak gwarantujemy ci jedno – przygotowane przez nas propozycje naprawdę ułatwiają życie i nie są drogie. Rok 2020 jest pełen niespodzianek, dlatego w te wakacje warto być przygotowanym w 100%!

1. Lampa kempingowa LED

Adobe Stock

Jeśli planujesz nocować pod gołym niebem albo spędzać wieczory na świeżym powietrzu, to twój must-have! Oświetli ci drogę lub namiot. Przyda się również, gdy np. popsuje ci się samochód lub w innej awaryjnej sytuacji. Najprostsza lampa kempingowa LED kosztuje około 15 zł. Jeśli lubisz rozwiązania typu 2 w 1, możesz poszukać modelu np. z powerbankiem lub USB.

2. Bezprzewodowy głośnik

Czy wyobrażasz sobie ciepłą, letnią noc bez muzyki? My nie! Dlatego bezprzewodowy głośnik to must-have podczas wyjazdów! Możesz go zabrać na romantyczny wieczór na plaży, imprezę nad jeziorem, a nawet gdy będziesz pływać łódką. Nie zajmuje dużo miejsca w bagażu, a zachwyca jakością dźwięku. Co więcej, nie jest to drogi sprzęt, ponieważ markowy przenośny głośnik kosztuje ok. 80 zł.

3. Butelka termiczna Dafi

Mat.prasowe

Butelka termiczna Dafi to propozycja dla miłośników sprytnych rozwiązań, ponieważ utrzymuje zarówno wysoką, jak i niską temperaturę napoju. Dzięki niej będziesz mógł w pochmurny dzień napić się ciepłej herbaty na górskim szlaku, a gdy poprawi się pogoda, orzeźwiająco zimnej wody. Doskonałe rozwiązanie dla podróżników. Została wyprodukowana z certyfikowanej, kwasoodpornej stali, dzięki czemu nie utrzymuje zapachów. Butelka termiczna Dafi jest również łatwa do czyszczenia. Dodatkowo zachwyca nowoczesnym designem i pięknymi kolorami!

4. Wodoodporne etui na czytnik e-booków

Ten gadżet powinien mieć każdy właściciel czytnika e-booka. Nie jest to tani sprzęt, dlatego warto o niego dbać i minimalizować ryzyko uszkodzenia. Jeśli wybierasz się w tym roku gdzieś nad wodę, koniecznie zabierz ze sobą wodoodporne etui, które ochroni twój czytnik przed zalaniem czy zamoczeniem. Cena? Zaczyna się już od 20 zł.

5. Statyw do smartphona z pilotem

Adobe Stock

Lubisz robić zdjęcia? Jeśli tak, to pokochasz statyw do telefonu z pilotem. Możesz go używać jako selfie stick albo profesjonalny statyw fotograficzny. Dzięki niemu z łatwością zrobisz sobie i twoim bliskim zdjęcia całej sylwetki. Wystarczy, że ustawisz smartfon na statywie, a potem pilotem klikniesz i voila — zdjęcie gotowe! Statyw jest rozkładany i regulowany, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca. Koszt takiej zabawki to ok. 40 zł.

6. Wodoodporny pokrowiec na plecak

Jeśli tego lata planujesz podróżować z plecakiem, koniecznie zaopatrz się w wodoodporny pokrowiec. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które wakacje zamierzają spędzić na górskich szlakach. Pogoda w górach bywa bardzo zmienna, dlatego warto być przygotowanym na każdą sytuację. Pokrowiec jest bardzo lekki, a z łatwością zabezpieczy cały twój dobytek przed deszczem.

7. Butelka filtrująca Dafi

Mat.prasowe

Butelka filtrująca Dafi to według nas absolutnie fantastyczny gadżet, który każdy powinien mieć, nie tylko podczas wakacji. Dzięki niej zapomnisz o kupowaniu wody w jednorazowych opakowaniach. Jak to możliwe? Butelka Dafi została wyposażona w wymienny filtr węglowy, w 100% naturalny, wytwarzany z łupin orzecha kokosowego. Usuwa on z wody kranowej nieprzyjemny smak i zapach chloru. Równocześnie pozostawia w niej niezmienioną ilość minerałów, naturalnie występujących w wodzie. Jeden filtr wystarcza na miesiąc. Z butelką filtrującą Dafi nie potrzebujesz sklepu, wystarczy, że napełnisz ją tam, gdzie jest dostęp do wody kranowej. Czy to nie jest wygodne? :) Po co kupować wodę w jednorazowych opakowaniach, skoro można mieć butelkę filtrującą Dafi? Rozwiązania proekologiczne powinniśmy wybierać również po to, aby zadbać o naszą planetę i nie produkować niepotrzebnych odpadów. Co więcej, dzięki butelce filtrującej możemy wiele zaoszczędzić! Obecnie dostępne są 3 pojemności butelki filtrującej Dafi: 0,3 l, 0,5 l, 0,7 l

