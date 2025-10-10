Anna Nowak-Ibisz zyskała rozpoznawalność dzięki małżeństwu z gwiazdorem polskiej telewizji - Krzysztofem Ibiszem. Niewiele osób wie jednak, że wcześniej spotykała się z dużo starszym aktorem, a później - z jego synem. Dlaczego relacje z Krzysztofem i Maciejem Majchrzakami nie przetrwały?

Reklama

Anna Nowak-Ibisz i Krzysztof Ibisz tworzyli udane małżeństwo

Krzysztof Ibisz i Anna Nowak-Ibisz poznali się jeszcze jako nastolatkowie. Choć w tamtym czasie ich relacja nie miała romantycznego charakteru, los ponownie skrzyżował ich drogi po ponad 20 latach. W tym czasie Ibisz zdążył wejść w związek małżeński i go zakończyć. Kiedy spotkali się ponownie, dawne uczucia odżyły. Ich związek szybko się rozwinął i wkrótce został sformalizowany.

Niestety po narodzinach ich syna Vincenta, między parą pojawiły się napięcia, które stopniowo oddalały ich od siebie. Po kilku latach podjęli decyzję o rozwodzie. Choć rozstaniu towarzyszyły silne emocje, dziś oboje mówią o wzajemnym szacunku. Prezenter nie był jednak pierwszą miłością celebrytki. Wcześniej spotykała się ze znanymi aktorami.

Burzliwe życie uczuciowe Anny Nowak-Ibisz

Anna Nowak-Ibisz jeszcze jako studentka zakochała się w starszym o 18 lat aktorze. Relacja z Krzysztofem Majchrzakiem nie należała jednak do najtrudniejszych, dlatego w 1993 roku kobieta podjęła decyzję o rozstaniu. Początkująca wówczas aktorka wyjechała za granicę, gdzie otrzymała rolę w niemieckim serialu.

Tuż po powrocie nawiązała relację z synem Krzysztofa - Maciejem Majchrzakiem. Choć początkowo wielu wróżyło tej relacji sukces, ostatecznie okazało się, że mężczyzna nie jest zainteresowany poważnym związkiem.

Wielu twierdziło, że Maciek chciał jej oddać czułość, delikatność i zrozumienie, którego nie zaznała przy jego ojcu. W tym związku to ona była doświadczona i znów nadopiekuńcza. Nie mieli szans na przetrwanie. Maćka porwało młode życie ze wszystkimi pokusami, w które chciał wchodzić bez matczynej kurateli. Ania została sama informowano w tygodniku Na żywo.

Zobacz także:

Reklama

Burzliwe związki Anny Nowak-Ibisz fot. Wojciech Olkusnik/Dzien Dobry TVN/East News