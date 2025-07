W czwartek media obiegła szokująca wiadomość – Diogo Jota i jego brat Andre Silva zginęli w wypadku samochodowym. Do tragedii doszło niedaleko portugalskiej granicy, kiedy ich Lamborghini wypadło z drogi podczas manewru wyprzedzania. Przyczyną zdarzenia miało być pęknięcie opony. Samochód stanął w ogniu, a obaj bracia zginęli na miejscu. Rodzina natychmiast rozpoczęła procedury sprowadzenia ciał do Portugalii.

Uroczystości pogrzebowe Diogo Joty odbyły się w sobotę 5 lipca w kościele Igreja Matriz de Gondomar. To właśnie w tej świątyni 28-latek kilka dni wcześniej poślubił swoją ukochaną Rute Cardoso. Zostawił trójkę dzieci.

Wśród żałobników nie było jednak Cristiano Ronaldo, co wywołało medialną burzę. Jak podała „Ultima Hora”, kapitan portugalskiej kadry w tym czasie przebywał na Majorce, odpoczywając na jachcie. CR7 złożył jedynie kondolencje w mediach społecznościowych.

W pewnym momencie głos zabrała siostra wielokrotnego reprezentanta Portugalii, który w przeszłości grał dla takich klubów jak Manchester United, Real Madryt czy Juventus. Dziewczyna stanęła w obronie gwiazdora i podkreśliła, jak trudne chwile przeżywa obecnie rodzina Diogo Joty. Przypomniała o pogrzebie ich ojca i zaznaczyła, że obecność Cristiano mogłaby odwrócić uwagę od żałoby rodziny 28-latka.

Nigdy nie wiesz, co oznacza ból w rodzinie i prawdziwe wsparcie, dopóki czegoś takiego nie przeżyjesz. Ten fanatyzm staje się meczący. Krytyka za nic. Chore społeczeństwo! Wszyscy mamy rodziny. To niesamowite, że telewizja i internet, zamiast skupiać się na tym, kto zginął, czcić ból okaleczonej rodziny, skupia się na tym, kogo zabrakło na pogrzebie. Wstydzę się tego oglądać, to godne ubolewania

dodała.