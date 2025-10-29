Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mieli być gośćmi w kabarecie Polsatu „Kabaret K2. Jedziemy po bandzie”. Cały program był już przygotowany, a w mediach pojawiły się reklamy zapowiadające ten wyjątkowy odcinek. Zaledwie kilka dni przed emisją programu para zrezygnowała z udziału w nagraniach, a ta decyzja wywołała niemałe kontrowersje, szczególnie w obliczu wcześniejszego odpadnięcia pary z „Tańca z Gwiazdami”.

Kabaret K2 zdecydował się na odważny krok i zamiast gości w programie zobaczymy osoby w maskach z tekturowymi twarzami Kaczorowskiej i Rogacewicza. W sieci zawrzało, a internauci są oburzeni. Faktycznie to przesada?

Skecz Kabaretu K2 z kartonowymi głowami Kaczorowskiej i Rogacewicza wywołuje burzę w sieci

W obliczu nagłej nieobecności Kaczorowskiej i Rogacewicza, członkowie Kabaretu K2 zdecydowali się na kontrowersyjne rozwiązanie. Na scenie wystąpili aktorzy z kartonowymi głowami, które imitowały Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza. W kabaretowym skeczu postać z „kartonową głową Kaczorowskiej” została ucharakteryzowana i sparodiowana. Głos postaci podkładał jeden z członków kabaretu. Ta zapowiedź w sieci wywołała ogromne emocje.

W sieci zawrzało! Internauci w mocnych słowach ocenili takie zachowanie i nie ukrywają, że stacja Polsat powinna darować Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinowi Rogacewiczowi. Co prawda para zachowała się mocno kontrowersyjnie po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami", ale nie powinno się aż tak z nich żartować:

Co za wstyd dla stacji Polsat za przyzwalanie na hejt i nieopanowanie sytuacji. Wstyd

Kabaret K2 A myślałam, że macie więcej empatii. Dlaczego to zrobiliście????? To jest jawne nawoływanie do hejtu!!!! Mam nadzieję, że jest wam po prostu WSTYD i że trzeciego sezonu nie będzie

Waszym zdaniem to jest śmieszne? Dowalić komuś, hejtować? - komentują internauci

W mediach społecznościowych pojawiają się też głosy, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie powinni w taki sposób rozstawać się ze stacją, odwołując programy z ich udziałem. Fani kabaretu K2 już czekają na ten odcinek i mają nadzieję, że to będzie świetna zabawa nawet pomimo tego, że niektóre gwiazdy mogą się obrazić.

Faktycznie sądzicie, że kabaret K2 przesadził?

