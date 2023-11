1 z 4

Jurek Owsiak kilka godzin po pogrzebie Pawła Adamowicza poinformował w nagraniu na Facebooku, że wraca do pełnienia funkcji prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak przyznał w filmie, wpływ na jego decyzję miała akcja w mediach #muremzaowsiakiem. Przypomniał też słowa wsparcia płynące dla niego od siostry Małgorzaty Chmielewskiej, Magdaleny Adamowicz i Anny Dymnej, które zwróciły jego uwagę na to, co naprawdę ważne. Po tej decyzji w jego stronę popłynęło mnóstwo pozytywnych komentarzy, jednak pojawiły się też zarzuty.

Zobaczcie, czego dotyczą i skąd wzięły się tak skrajne reakcje...

