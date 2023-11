Margaret jest znana z tego, że lubi zaskakiwać swoimi stylizacjami. Artystka często szokuje, ale tym razem kontrowersje wzbudziło zdjęcie, które gwiazda umieściła na Instagramie tuż po zejściu z Wake Surfu. Piosenkarka ma na sobie do połowy zdjętą piankę pływacką i widać dosyć skąpą górę od kostiumu kąpielowego. Ten widok nie spodobał się jednej z obserwatorek Margaret, która w dosadnych słowach napisała pod zdjęciem swoje uwagi! Artystka zdecydowała się odpowiedzieć na zarzuty. Zobaczcie, co napisała!

Internautka zarzuca Margaret, że odsłoniła zbyt wiele!

Jedną z Internautek bardzo zbulwersowało nowe zdjęcie Margaret, na którym widać lekko przezroczystą górę od kostiumu kąpielowego. Pod zdjęciem padły zarzuty, że skoro kostium jest przezroczysty to po co gwiazda go zakłada:

Po co zakładać coś co i tak prześwituje i odsłania ciało ? ! Nie lepiej pokazać cycki całemu światu ????? Bo odnoszę wrażenie ze o to chodzi w dzisiejszych czasach , pokazać cycki , dupę . Bo to jest trendy .... . Świat schodzi na psy - napisała ostro Internautka do Margaret.

Na odpowiedź artystki nie trzeba było długo czekać. Margaret szybko wyjaśniła sytuację i dodała, że nie widzi nic złego w swoim zdjęciu i absolutnie nie pokazuje zbyt wiele:

Stareczka, jeździłam sobie na wake surfie, koleżanka zrobiła mi zdjęcie tu po zejściu z deski, czy naprawdę zawsze trzeba dopisywać do tego jakaś teorie? Straszne bzdury wygadujesz - odpowiedziała Margaret.

Po czym dodała jeszcze, że Internautka powinna zaakceptować swoją figurę: P.S polecam polubić swoje „cycki i dupę”. Okazuje się, że dyskusja na tym się nie skończyła i autorka kontrowersyjnego wpisu wyjaśniła szczegółowo czego dotyczą jej zarzuty wobec Margaret:

@margaret_official nie mówimy tu o moich piersiach ???? to ty wstawiając takie zdjęcia narażasz się na komentarze . Ja swoje ciało lubię ???? każdy centymetr . I rozumiem ze ty tez . Ale uważam tez ze każdy ma gdzies swoje granice moralności . Dla jednej pokazać to i owo to jak jedzenie śniadania . Dla drugiej coś co określa jej prywatność , intymność . Bądź sobie trendy i kochaj swoje ciało . Tak jak do tej pory . Masz do tego prawo .... a ja do wyrażania swoich opinii . Pozdrawiam

Co prawda Margaret nie odpisała kolejny raz, ale do głosu doszły fanki wokalistki i stanęły w jej obronie. Sądzicie, że zarzuty Internautki wobec piosenkarki są uzasadnione? Wydaje się, że na tym zdjęciu naprawdę nie ma epatowania nagością!

Czy zdjęcie jest tak bardzo kontrowersyjne!?

Margaret słynie z kontrowersyjnych stylizacji

