Katarzyna Cichopek od czasu do czasu publikuje prywatne zdjęcia na Instagramie. Tym razem pochwaliła się zimową stylizacją z futrem w roli głównej. Pod zdjęciem pojawiło się wiele krytycznych komentarzy przeciwniczek noszenia naturalnych futer. Zobaczcie, co na to aktorka!

Katarzyna Cichopek w futerku!

Gwiazda pokazała na Instagramie, jak spędza czas z dziećmi. Aktorka ubrana w ciepłe futerko rozgrzewa się herbatą, a jej dzieci bawią się w najlepsze w śniegu:

Hu hu ha! ❄️☃️ ja rozgrzewam się herbatką, a dzieci mają bitwę na kulki ???? a Wy? Jak spędzacie popołudnie❄️ #zima #winterisfun#chwiladlasiebie #funtime #relax #cold ???? PS: futerko sztuczne...

Katarzyna Cichopek, wiedząc jaka będzie reakcja na jej stylizacje w opisie pod zdjęciem dodała, że futerko, które ma na sobie jest sztuczne. Jednak część komentujących nie zauważyła tego dopisku i ostro skrytykowała gwiazdę, pisząc:

Czy to futro ze zwierząt? Mam nadzieję, że nie???????????? Kasiu czy to prawdziwe futro ???? Chyba futro sztuczne :) mam nadzieję O matko dajcie spokój z pytaniami czy to prawdziwe futro. Nawet gdyby było to jest prywatna sprawa i nikt nie musi się z tego tłumaczyć. Jeśli tak bronicie futer naturalnych to mam nadzieję że nie macie ani jednych skórzanych butów torebek czy pasków i nie jecie mięsa :)

Oczywiście fanki aktorki broniły jej, wskazując na opis, w którym wyraźnie jest napisane, że futro jest sztuczne. Ale na tym przykładzie widać, jak duże kontrowersje wywołują futra, nawet te sztuczne!

Katarzyna Cichopek na premierze spektaklu pt. Chcesz się bawić? Zadzwoń

