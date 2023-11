1 z 4

Kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością”. Ten fragment tekstu piosenki pióra Agnieszki Osieckiej pasuje do nich po prostu idealnie! Weronika Książkiewicz (37) i Marek Bukowski (49) spotkali się kilka miesięcy temu na planie serialu „Leśniczówka”. I szybko między nimi zaiskrzyło! Na razie jednak nie chcą ani słowem komentować swojego związku. Boją się go zapeszyć... Liczy się tylko on. Weronika nie miała dotąd szczęścia w miłości. Osiem lat temu rozpadł się jej związek z poznań skim biznesmenem Krzysztofem Latkiem. Weronika była wtedy w ciąży. Po urodzeniu synka, Borysa, stoczyła długą i wyczerpującą nerwowo batalię z ojcem chłopca. Do niedawna mówiła, że to właśnie Borys jest jedynym mężczyzną w jej życiu.

„Sama się czuję jeszcze dzieckiem”, dodawała. Jej kolejne związki nie wytrzymywały próby czasu. Choćby ten ze słoweńskim reżyserem Mitją Okornem. Choć kilka razy dawali sobie drugą szansę, ostatecznie doszli do wniosku, że ich relacja nie ma przyszłości. Dłużej trwają przyjaźnie Weroniki z facetami. Jej serdecznym znajomym jest projektant mody Tomasz Olejniczak. Aktorka od wielu lat jest dla niego inspiracją do kolejnych kolekcji. Ostatnio Książkiewicz zaprzyjaźniła się też z Tomaszem Karolakiem. I choć niektóre media chciały ich ustroić w romans, to ostatecznie okazało się to nieprawdą.

– Tomek jest dla niej jak starszy brat. To dzięki niemu zaczęła się interesować kulturą i historią Izraela. Razem z grupą przyjaciół spędzili tam nawet razem kilka dni – mówi znajoma aktorki.

Wydawać by się mogło, że po tylu skomplikowanych relacjach i rozczarowaniach kolejnymi mężczyznami Weronika nie będzie szukała miłości. A już na pewno nie w środowisku aktorskim! Los przygotował jednak dla niej kolejną niespodziankę.