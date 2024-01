Budda to popularny youtuber, którego w sieci śledzą miliony osób. Najbardziej znany jest z bijących rekordy loterii samochodowych, pomocy innym oraz wpłacaniu ogromnych kwot na różne cele charytatywne. Podczas finału WOŚP Kamil Labudda zdecydował się wrzucić 100 tysięcy złotych do puszki. Nagrał z tego wydarzenia film na swój kanał na platformie YouTube, a teraz jest zmuszony się z tego wytłumaczyć.

Budda skrócił swój film na YT

Budda nie pierwszy raz wspomaga akcję WOŚP. W tym roku cała Polska mówiła o starszym mężczyźnie, który wpłacił pieniądze o wartości 100 tysięcy złotych do jednej z puszek na ulicach Krakowa. Szybko okazało się, że pod przebraniem krył się Budda, a film z całej akcji pojawił się na jego kanale. Youtuber nierzadko musi się mierzyć z hejtem i komentarzami, że pomaga tylko dla zwiększenia zasięgów, a i tak kwota zarobiona z jednego filmu na jego kanale przewyższa tą podarowaną w akcji charytatywnej. Teraz, aby uniknąć takich komentarzy youtuber zdecydował się obciąć film, aby nie miał on nawet 8 minut. Zabieg ten powoduje, że podczas oglądania takiego filmu nie wyświetli się żadna reklama, a tym samym twórca nie zarobi.

Budda nie chciał, aby ktokolwiek mógł mu zarzucić, że pomaga dla pieniędzy, a robi to z dobrego serca. Aby widzowie nie musieli domyślać się czy zrobił to celowo na koniec filmu postanowił wyraźnie zaznaczyć co go zmotywowało do skrócenia nagrania.

Film celowo ścięliśmy do poniżej 8 minut. Niestety, masa ludzi szukających w tym wszystkim problemu i teorii, że materiał zarobi więcej, niż wrzuciliśmy. Straszne to jest, że gdyby film zarobił chociaż 5/6/7/8k to można by nawet o tyle więcej wrzucić. Na, ale cóż - jest jak jest. Poniżej 8 min = nie ma ani jednej reklamy. Teoretyków spiskowych nie pozdrawiam, a wszystkich normalnych kocham - tłumaczy youtuber.

YT: @Budda.tv

Po zakończonym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy fundacja postanowiła podziękować youtuberowi za ogromny wkład finansowy w akcję charytatywną. Na swoim Twitterze zamieścili wpis:

W Krakowie ktoś wrzucił do puszki 100 tys. zł, hmm...Trochę zastanawialiśmy się w sztabie, kto to mógł być i czy czasem nie było to jakiś youtuber.No i już wiemy, Budda dzięki! Pozdrawiamy i dzięki, że grasz z nami

Piękny gest!

