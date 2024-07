Wkrótce w Stanach wyemitowane zostanie realisty-show "New Real Housewives of Miami" z udziałem Joanny Krupy. Z tej okazji pochodząca z Polski celebrytka postanowiła polansować się na tamtejszych salonach. Ostatnio Krupa brylowała na imprezie "Viva Glam Magazine Launch Party", na tej samej co np. Reese Witherpsoon i Natalie Portman.

Brytyjski serwis DailyMail.co.uk poświęcił Joannie cały artykuł dywagując czy w białej sukience z koronkowymi wstawkami wygląda jak anioł, czy bardziej jak drama queen. Spore wrażenie robią na nich "niekończące się nogi" Joanny i doświadczenie jakie zdobyła w Polsce i na świecie przed udziałem w amerykańskim show.

Myślicie, że Krupa ma szansę stać się czołową gwiazdą w USA? Póki co za granicą zapamiętali ją tak: