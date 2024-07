Bruno Mars odkąd dwa lata temu pojawił się na rynku muzycznym święci olbrzymie triumfy. W zeszłym roku wokalista wydał drugi album "Unorthodox Jukebox", z którego pochodzi jeden z przebojów mijającego właśnie karnawału "Locked Out Of Heaven". W sieci pojawił się drugi singiel z najnowszej płyty artysty. Tym razem jest to przepiękna ballada, w sam raz na Walentynki pt. "When I Was Your Man". Do nagrania powstał klimatyczny klip w stylistyce retro.

