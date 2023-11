2 z 4

Brooklyn Beckham to najstarsze dziecko Davida i Victorii. 19-latek nie chce być tylko dzieckiem znanych rodziców. Już jako nastolatek próbował swoich sił w modelingu. Tak jak jego mama, zafascynował się modą. Brooklyn Beckham rozpoczął nawet studia w prestiżowej szkole Parsons School of Design w Nowym Jorku. Bardzo szybko zrozumiał jednak, że to nie jego bajka. Teraz Brooklyn Beckham na poważnie zajął się fotografią. Co ciekawe, chłopak ma już na swoim koncie kilka sesji dla Burberry, a nawet Vogue'a! Co więcej, Brooklyn zdążył już wydać album ze swoimi zdjęciami, który zatytułował "What I See".

Wygląda na to, że popularność uderzyła mu nieco do głowy...