Tego jeszcze nie było! Bronisław Komorowski i Lech Wałęsa wzięli udział w kampanii reklamowej kantoru internetowego cinkciarz.pl! Polska marka wchodzi na amerykański rynek (podpisując m.in. siedmioletnią umową sponsorską z drużyną koszykarską Chicago Bulls). W poniedziałek w Chicago odbyła się konferencji prasowa, na której świętowano sukces! Nie zabrakło na niej byłych prezydentów Polski.

Reklama

Bronisław Komorowski i Lech Wałęsa w reklamie

Spoty reklamowe z udziałem Komorowskiego i Wałęsy wyemitowały już TVN i Polsat w blokach oznaczonych jako „ogłoszenia płatne”. Dlaczego politycy zgodzili się na udział w kampanii?

Jestem pełen uznania dla dokonań osiągniętych przez Cinkciarz.pl. (…) Udało nam się zbudować Zachód w Polsce, teraz firmy takie jak Cinkciarz.pl budują pozycję Polski na świecie - mówi Lech Wałęsa (za Wirtualnemedia.pl).

Bronisław Komorowski wierzy w sukces marki:

Mamy przekonanie, że i Cinkciarz.pl i Conotoxia rozwiną się w potężną platformę łączącą usługi płatności, przelewów, przekazów z wymianą walut - podkreśla były prezydent.

Co Wy na to? My ciągle wychodzimy z szoku.

Zobacz także

Zobacz także: Wojewódzki ma powody do radości. Odcinek jego programu z Komorowskim pobił rekord oglądalności.

Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski w reklamie

Oto pierwsze zdjęcia z dzisiejszej prezentacji kontraktu Cinkciarz.pl i Chicago Bulls. Widać na nich halę United Center...

Posted by Cinkciarz.pl on 5 października 2015



Reklama

Bronisław Komorowski wystąpił w reklamie cinkciarz.pl