Britney Spears po dwóch latach przerwy wraca do show-biznesu z nową płytą i trasą koncertową w Las Vegas. Niestety, świat chyba nie czekał na powrót księżniczki popu tak bardzo, jakby sobie tego sama życzyła. Bilety na show i album Britney sprzedają się bowiem fatalnie. Przypomnijmy: Dawno nie było tak źle. Nowa płyta Britney Spears to klapa

Gwiazda się jednak nie poddaje i aktywnie promuje swoje nowe wydawnictwo i trasę koncertową. Ostatnio udzieliła dość obszernego jak na nią wywiadu amerykańskiej stacji "EXTRA". Ciężko powiedzieć, czy wokalistka zdaje sobie sprawy z faktu, że jej płyta nie radzi sobie najlepiej, ale w wywiadzie wspomina o tym, że być może zakończy karierę po koncertach w Vegas!

Być może odejdę na emeryturę po Vegas, kto wie? Chciałabym mieć jeszcze dwoje dzieci, sama nie wiem. Co do dzieci to płeć nie ma znaczenia, ważne żeby były zdrowe - zdradziła.

Na początku roku Britney rozstała się ze swoim narzeczonym Jasonem Trawickiem. Szybko jednak znalazła pocieszenie w ramionach Davida Lucado. David jest spoza show-biznesu, co zdaniem wokalistki jest sporym plusem.

Myślę, że to w jakiś sposób pomocna cecha, gdy ktoś z kim się spotykasz nie pracuje w tym biznesie. Choć z drugiej strony rozumiem związki z osobami, które też w tym siedzą, bo są w stanie często zrozumieć, przez co przechodzisz. Ale gdy umawiasz się z kimś niezwiązanym z show-biznesem to chemia mówi wtedy sama za siebie. Uwielbiam to, że jest bardzo zaangażowany w to co robi, jest zabawny, seksowny. Kocham go - wyznała Britney.