To brat Anny Lewandowskiej czy Ewy Chodakowskiej? Nie będziemy was już trzymać w niepewności. Mężczyzna na zdjęciu to Piotr Stachurski, brat Anny Lewandowskiej. Na instagramowym profilu trenerki pojawiła się fotka jej brata z komentarzem, że rodzeństwo nie jest do siebie podobne. Anna interesuje się fitnessem, a Piotr... sztuką!

Trochę się różnimy. Ja FitFreak, a mój przystojny brat ArtFreak - napisała Anna Lewandowska przy zdjęciu brata.

Kim jest brat Anny Lewandowskiej?

Młodszy brat Anny Lewandowskiej Piotr ma 25 lat i jest studentem warszawskiej APS na kierunku edukacji artystycznej w pracowni malarskiej Joanny Stasiak. Zamiłowanie do sztuki i malarstwa Piotr odziedziczył po mamie Marii Stachurskiej, którą żona Roberta Lewandowskiego pokazała niedawno na swoim profilu na Facebooku.

Warsztat malarski doskonalę w pracowni wybitnego artysty Kuby Ćwieczkowskiego w Grodzisku Mazowieckim. Sztuka jest obecna w moim życiu od zawsze. Rodzice, będący artystami, od małego zaszczepiali we mnie pasję do tego, co piękne - czytamy na stronie internetowej piotrstachurski.com

Brat Lewandowskiej jest bardzo aktywny na Instagramie. Na jego profilu możemy zobaczyć wiele zdjęć z jego życia prywatnego, wśród których nie brakuje także fotek ze wspólnych treningów z siostrą Anią. A jednak coś ich łączy. ;)

Anna Lewandowska pokazała brata Piotra

Anna i Roberta Lewandowscy rzadko chwalą się swoim życiem prywatnym