Brad Pitt będzie walczył o dzieci! We wtorek wieczorem świat obiegła informacja na temat rozwodu Angeliny Jolie i Brada Pitta. Wiele osób jest wstrząśniętych tym, że jedna z najsłynniejszych par na świecie podjęła decyzję o rozstaniu. Aktor i aktorka byli ze sobą przez 12 lat, poznali się w 2004 roku, gdy Brad był jeszcze mężem Jennifer Aniston. Dwa lata temu wzięli ślub. Wówczas deklarowali, że dojrzeli do tego, aby przysięgać sobie miłość i wierność. Podkreślali też, że zrobili to dla dobra swoich dzieci, których mają aż sześcioro.

Teraz okazuje się, że to małżeństwo najprawdopodobniej nie przetrwa próby czasu. Angelina Jolie w poniedziałek złożyła pozew o rozwód, w którym jako powód rozstania zaznaczyła, że dzielą ich różnice, co do sposobu wychowywania dzieci. Pojawiły się też informacje, że Brad Pitt zdradzał aktorkę z Marion Cotillard, ale czy to prawda?

Nie da się ukryć, że zagadką pozostaje to jak para podzieli się opieką nad dziećmi. Podobno w pozwie rozwodowym Angelina zaznaczyła, że chce mieć całkowitą opiekę nad dziećmi, ale oczywiście Brad Pitt będzie mógł je odwiedzać. Jak podaje portal tmz.com, aktor nie zgadza się na takie rozwiązanie. Chce uczestniczyć tak samo w życiu dzieci, jak jego żona i będzie domagał się pełnej opieki nad dzieciakami. Pitt nie chce jednak przy tym wszystkim skrzywdzić Angeliny Jolie. Jak myślicie, kto powinien przejąć opiekę na dziećmi?

Angelina Jolie i Brad Pitt będą walczyć o dzieci w sądzie

