Choć Paweł i Łukasz Golec są jednymi z popularniejszych polskich artystów, nie mają w zwyczaju brylować na imprezach branżowych. Sporadycznie też mówią o swoim życiu osobistym, jednak tym razem mieli wyjątkowo smutny powód, by otworzyć się przed fanami. W ubiegłym roku pożegnali ukochaną mamę. Teraz uczcili jej pamięć w pierwszą rocznicę śmierci.

Wzruszający wpis braci Golec w rocznicę śmierci mamy

30 października 2025 roku minął dokładnie rok od śmierci Ireny Golec – mamy słynnych braci Golców: Pawła i Łukasza. W rocznicę tego bolesnego wydarzenia artyści opublikowali na Instagramie zespołu Golec uOrkiestra poruszający wpis, który chwyta za serce. Do wpisu dołączono zdjęcie z mamą oraz pełne emocji słowa:

Mamo… choć minął już rok odkąd odeszłaś, wierzymy, że wciąż jesteś z nami. Czujemy twoją troskę i obecność każdego dnia… 'Oni są z nami, niepokonani przez czas…'

Bracia podkreślili, że zbliżające się święto Wszystkich Świętych skłania do refleksji i wspomnień, a mama jest stale obecna w ich życiu – duchowo i emocjonalnie.

Irena Golec odeszła 30 października 2024 roku

Właśnie tego dnia w 2024 roku, Paweł i Łukasz Golec poinformowali opinię publiczną o śmierci swojej ukochanej mamy Ireny. Wówczas we wzruszającym pożegnaniu pisali:

Dziękujemy ci za twoją miłość, za twój trud i poświęcenie, za każde twoje słowo i wiarę, której nieustannie nam dodawałaś. Dziękujemy za twój piękny uśmiech, za miłość do muzyki, którą w nas zaszczepiłaś i za każdą twoją modlitwę. Niech twój góralski głos niesie się po niebiańskich halach! Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Odpoczywaj w pokoju

To były słowa pełne wdzięczności i bólu, ukazujące ogromną więź, jaka łączyła artystów z ich mamą.

Sprawa spadkowa po śmierci mamy została zakończona bez konfliktu

Po śmierci Ireny Golec pojawiła się kwestia podziału majątku. Jak się okazało, kobieta nie zostawiła testamentu. Pomimo to nie doszło do żadnych nieporozumień. Bracia Golec – Paweł, Łukasz, Stanisław i Rafał – zawczasu dokonali ustaleń dotyczących spadku.

Mama nie zostawiła testamentu, ale myśmy wcześniej dokonali podziału. Trzeba to było tylko sformalizować. Sprawa spadkowa jest już zamknięta, cała procedura przebiegła spokojnie, bez formalnych problemów i konfliktów tłumaczył Faktowi Paweł Golec.

Bracia zgodnie stwierdzili, że najważniejszą wartością nie są pieniądze, lecz strata mamy.

– Żal jest ogromny, ale dotyczy tylko i wyłącznie straty mamy zaznaczył Łukasz Golec.

Pod wpisem zespołu Golec uOrkiestra natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci wyrażali swoje wsparcie i dzielili się osobistymi przeżyciami związanymi z utratą bliskich.

