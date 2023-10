Bracia Jonkisz, Rafał i Krzysztof, radzą sobie w programie "Dance Dance Dance" coraz lepiej. Obaj uwielbiają sport i są niezwykle sprawni fizycznie - trenują akrobatykę zawodowo. Ich sprawność fizyczną można porównać do sprawności pary Fit Lovers, dla których sport jest również sposobem na życie, jak i pracą. Czy bracia Jonkisz czują, że to właśnie Pamela i Mateusz są dla nich największą konkurencją? Jak oceniają ich taniec i podejście do programu? Posłuchajcie, czy to właśnie ich obawiają się najbardziej!

Fit Lovers w "Dance Dance Dance" mogą pochwalić się swoją sprawnością.

Natasza Młudzik / Arsen Petrovych / TVP

Co o parze sądzą bracia Jonkisz?