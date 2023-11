Film "Boże Ciało" Jana Komasy walczy o nominację do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy (poprzednia nazwa kategorii to "najlepszy film nieanglojęzyczny") - Komisja Oscarowa pod przewodnictwem producentki Ewy Puszczyńskiej ogłosiła swoją decyzję w piątek 13 września. Przypomnijmy, w poprzednim roku o Oscara walczyła polska "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego.

Jest to dla mnie i dla całego zespołu ogromne wyróżnienie. Bardzo chcę z tej okazji podziękować producentom filmu i całej ekipie odpowiedzialnej za jego powstanie. To kameralny film, którego entuzjastyczny odbiór na całym świecie nas zaskoczył i przerósł nasze oczekiwania. Mam nadzieję, że ta niezwykła historia zyska teraz więcej możliwości, by dotrzeć do większej ilości widzów na świecie - poinformował Jan Komasa tuż po oznajmieniu decyzji Komisji Oscarowej.

"Boże Ciało" to film Jana Komasy, odpowiedzialnego m.in. za takie filmy jak: "Miasto 44" i "Sala samobójców".

Zobacz zwiastun filmu "Boże Ciało" Jana Komasy:

O czym jest film "Boże Ciało"?

"Boże Ciało" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela (w główną rolę wcielił się Bartosz Bielenia znany z takich produkcji jak: "Na granicy", "Kler", "Disco Polo", "Ja teraz kłamię"), który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast tego jednak, popychany niemożliwym do spełnienia marzeniem, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem.

Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i w przebraniu księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku. Od początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie w oczach surowej kościelnej Lidii. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej.

Tymczasem w miasteczku pojawia się dawny kolega Daniela z poprawczaka, a córka kościelnej, Marta, coraz mocniej zaczyna kwestionować duchowość młodego księdza. Wszystko to sprawia, że chłopakowi grunt zaczyna palić się pod nogami. Rozdarty pomiędzy sacrum i profanum bohater znajduje jednak w swoim życiu nowy, ważny cel. Postanawia go zrealizować, nawet jeśli jego tajemnica miałaby wyjść na jaw...

W "Bożym ciele" występują także m.in. Tomasz Ziętek ("Cicha noc") i Eliza Rycembel ("Obietnica"). Oprócz nich: Aleksandra Konieczna ("Ostatnia rodzina") i Łukasz Simlat ("Amok") oraz Leszek Lichota ("Wataha").