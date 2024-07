Joanna Przetakiewicz podczas paryskiego fashion weeka prezentowała nasz kraj w najlepszym stylu. Gwiazda na pokazie wiosennej kolekcji Chloe, miała na sobie ubrania warte niemal 20 tysięcy złotych.

Biała peleryna pochodzi z kolekcji Emilio Pucciego i kosztuje ok. 6,900 złotych. Czarna spódniczka to dzieło La Manii, za ok. 500 złotych. Do tego słynne buty Givenchy z kolekcji jesień-zima 2012/13. Buty, które nosi również Joanna Horodyńska, Kim Kardashian i Ciara kosztują ok. 7 tysięcy złotych. Joanna Przetakiewicz swój look uzupełniła okularami Miu Miu (ok. 1,600 zł) oraz torebką Chanel (ok. 3,5 złotych).

Wszystko zgrało się w doskonałą stylizację, której nie powstydziłaby się nawet największa gwiazda Hollywood. Kochamy ten look!