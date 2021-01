Borys Szyc pokazał córkę Sonię na Instagramie w związku z jej szesnastymi urodzinami. Sonia Szyc to córka Borysa Szyca i Anny Bareji, urodziła się w styczniu w 2015 roku. Trudno uwierzyć, że dziś ma już szesnaście lat! Szyc opublikował w mediach społecznościowych kilka niepublikowanych dotąd nigdzie zdjęć z jego prywatnego archiwum oraz złożył córce wyjątkowe życzenia:

Jak to możliwe...16 lat minęło jak jeden dzień. No może dwa. Jesteś mądrą, piękną i wrażliwą osobą córeczko. Życzę Ci, żebyś była szczęśliwa, zdrowa i żebyś robiła to co kochasz. Na ostatnim zdjęciu widać, co kochasz najbardziej... a ja najbardziej kocham Ciebie! Sto lat - napisał Borys Szyc pod zdjęciem.