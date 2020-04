Borys Szyc wspierał żonę podczas porodu zdalnie. Aktor opowiedział o tej wyjątkowej chwili

Borys Szyc i Justyna Nagłowska niedawno zostali rodzicami. Na świat przyszedł synek pary, Henio. Jak wiadomo poród żony aktora odbył się w czasie panującej epidemii koronawirusa. Z tego też względu przyszły tata nie mógł być przy narodzinach dziecka fizycznie, ale za to był zdalnie! W wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" para wyjawiła szczegóły z tego dnia. Tak wygląda poród w czasie pandemii.

Zobacz także: Żona Borysa Szyca pochwaliła się uroczym zdjęciem synka! Henio to wykapany tata?

Borys Szyc i jego żona powitali synka pod koniec marca. Dumni rodzice kilka dni po porodzie pochwalili się swoją pociechą w mediach społecznościowych. Jak wiadomo partnerka aktorka nie mogła liczyć na fizyczne wsparcie swojego męża przy porodzie, ze względu na panującą epidemię koronawirusa. Szpitale wprowadziły szereg obostrzeń, w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się groźnego wirusa. Justynie Nagłowskiej nie udało się także urodzić synka w placówce medycznej, w której zaplanowała swój poród. Wiele szpitali ogranicza bowiem przyjęcia pacjentów, z powodu nałożonej na nie kwarantanny.

Jednak Borys Szyc znalazł sposób, aby pomóc swojej ukochanej w tej wyjątkowej chwili. Jak wyjawił aktor w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN", zdecydował się na wsparcie żony zdalnie, aby chociaż w taki duchowy sposób być przy żonie podczas porodu.

Lubimy mieć poukładane plany i mieliśmy wszystko bardzo dokładnie poukładane, jak to będzie. Wszystko było nerwowo do ostatniej minuty. Justyna była na tyle wytrzymała i przeszła przez to z jakąś moją pomocą zdalną i się udało wszystko - poinformował Borys Szyc w rozmowie z "Dzień dobry TVN".