Na internetowej stronie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy pojawił się mocny apel, aby zbojkotować film "Kler" i bronić kapłanów przed ""odzieraniem ich z godności, poniewieraniem wartości ich posługi". Organizacja nie ukrywa oburzenia, że film "Kler" dostał dofinansowanie ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Na tyle mamy wiedzę, mimo fałszowania historii, że wiemy doskonale, jak działają wrogie Polakom środowiska. Niezależnie, czy są to wrogowie zewnętrzni: zaborcy, okupanci, najeźdźcy, czy wewnętrzni: ludzie z poczuciem misji stworzenia nowego, wspaniałego świata bez narodów, bez wartości, wszyscy oni mają świadomość, że siłą naszego narodu jest wiara. Skoro nie udało się wmówić nam, że Pana Boga nie ma, trzeba nam zohydzić tych, którzy nas do Niego prowadzą. Bez których nie będziemy w stanie w pełni korzystać z Bożego Miłosierdzia.

Jak pisze stowarzyszenie, "ludzie ci posługują się różnymi metodami".

Apelują, by nie dać sobie wmówić, że film powstał dla dobra polskiego Kościoła.

Gdyby taki był zamysł twórców – od scenarzysty, przez reżysera do aktorów - stworzyli by obraz pokazujący prawdziwy problem współczesnej Europy – jej islamizację. Tylko - tego typu temat nie jest ani politycznie poprawny, ani dochodowy a co chyba najważniejsze, wyznawcy islamu, to nie chrześcijanie. Szydzenie z tej religii może drogo kosztować - czytamy w oświadczeniu.