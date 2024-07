Bogusław Linda tłumaczy się z "miasta meneli"

Bogusław Linda publicznie wytłumaczył się ze swoich niefortunnych słów. Aktor kilka dni temu w wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedział, że Łódź to "miasto meneli". Po tych słowach w mediach zawrzało! Jak skomentował całą sprawę Linda?

Nic dziwnego, że aktor postanowił zabrać głos - jego wypowiedź wzburzyła nie tylko środowisko show-biznesu. Słowa Bogusława Lindy skomentowały władze miasta oraz sami mieszkańcy. Wszyscy ubolewali, że takie słowa mogły paść z ust znanego i cenionego aktora. Linda wytłumaczył się ze swojej wypowiedzi w mediach:

Nie uważam, że kogoś obraziłem. To zdanie było wyjęte z kontekstu. Chciałem tylko powiedzieć, że żal mi ludzi, którzy stracili pracę z powodu upadku łódzkiej wytwórni filmowej. Że nie ma już kultury w Łodzi i to mnie boli. Spędziłem tu pół wieku. Kocham to miasto tak samo jak wy - cytuje Lindę TVN24.