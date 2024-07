W filmie "Pitbull. Nowe porządki" Bogusław Linda wciela się w rolę gangstera o pseudonimie Babcia. Film, który od piątku można oglądać w kinach, miał swoją uroczystą premierę 21 stycznia - w Dzień Babci, co z humorem zauważył aktor. Mimo dobrego nastroju Bogusław Linda przyznał się, że czuje tremę:

Kiedy się długo nie grało większej roli w Polsce w swoim kraju, to strasznie trudno jest wrócić, strasznie trudno jest złamać tremę, strach, taką odpowiedzialność za to, że się wraca do czegoś. To jest trudne.