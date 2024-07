Wczoraj do sklepów Douglas weszła najnowsza kolekcja profesjonalnych kosmetyków do makijażu Bobbi Brown. Twarzą kolekcji inspirowanej starym Hollywood ponownie została Katie Holmes. Aktorka w kampanii promującej linię wygląda wręcz nieziemsko.

Sama Katie Holmes o swoim looku do kampanii Luminous Old Hollywood od Bobbi Brown powiedziała:

Cóż, to klasyczny, dawny Hollywood. Mam mocno wytuszowane rzęsy i grubszy eyeliner. Jestem zdecydowanie bardziej elegancka. Porównuję Old Hollywood do wyglądu, który jest bardziej dopracowany. Chodzi o to, aby było widać efekt. We współczesnym Hollywood obowiązuje raczej szyk codzienny.

W skład kolekcji Bobbi Brown - Luminous Old Hollywood wchodzą: Old Hollywood Eye Palette, Ink Liner, Long-Wear Cream Shadow Stick, Old Hollywood Lip Color, Nail Polish, Glitter Nail Polish.

