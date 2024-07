Jessica Mercedes zaliczana jest do grona najpopularniejszych blogerek w Polsce. Na swoim koncie ma wiele sukcesów również na arenie międzynarodowej. Pod koniec ubiegłego roku została zaproszona przez markę Sarenza do zaprojektowania unikalnej pary butów, które trafiły potem do sprzedaży. Mimo, że buty nie należały do najtańszych, sprzedały się w kilka godzin. Polka była jedną z siedmiu blogerek z całego świata zaproszonych do współpracy. Przypomnijmy: Globalny sukces Jessiki. Zaprojektowała buty, które sprzedały się w 2 godziny!

Reklama

Teraz przed blogerką kolejna próba - już za kilka dni do sprzedaży trafi bluza jej projektu stworzona dla marki River Island. Na swoim Facebooku Jessica dodała zdjęcie metki, która znajdzie się przy ubraniu. Znajduje się na niej nazwa jej bloga i opis, którego nie powstydziłyby się największe nazwiska tej branży. Model, którym pochwaliła się Jessica pochodzi z Wielkiej Brytanii i w tamtejszych sklepach River Island będzie kosztował 35 funtów czyli około 180 zł.



JEMERCED założyła w 2010 roku polska blogerka Jessica Mercedes Kirschner. Każdego miesiąca miliony kobiet z całego świata odwiedzają jej blog, żeby odbyć ekskluzywną podróż za kulisy świata mody i inspirować się jej unikalnym stylem. -czytamy.



Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. Jessica dobrze reklamuje Polskę za granicą?

Zobacz: Wróblewska kończy spór z Jessiką Mercedes. Nie omieszkała wbić jej szpili

Zobacz także

Reklama

Jessica chowa twarz przed dziennikarzami: