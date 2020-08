Blanka Winiarska to urocza i przepiękna tancerka, która dała się poznać szerszej publiczności w programie "Taniec z Gwiazdami"! Kilku swoich partnerów doprowadziła do finału, jednak kiedy show zostało przeniesione do telewizji Polsat, Blanka nie zdecydowała się ponownie wziąć w nim udziału. Co teraz robi i jak wygląda? Ciekawe czy poznalibyście ją na ulicy. Zobaczcie co słychać u Blanki Winiarskiej, tancerki "Tańca z gwiazdami".

Blanka Winiarska porzuciła "Taniec z gwiazdami", ale czy rozstała się z tańcem? Zobaczcie co robi i jak wygląda po 10 latach!

"Taniec z Gwiazdami" pozwolił zdobyć sławę i popularność także tancerzom, którzy są, lub byli związani z tą produkcją. Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać Rafała Maseraka, Stefano Terrazzino czy Janka Klimenta. Kilkanaście lat temu na brak popularności na pewno nie mogła narzekać także przepiękna Blanka Winiarska! Ona sama jednak była zawsze skromna i dała się poznać jako niezwykle urocza i ciepła osoba.

Blankę Winiarską na pewno kojarzą wszyscy fani show! Tancerka zadebiutowała w programie w 2005 roku i wystąpiła w sumie w 11. edycjach, które były emitowane przez stację TVN. Później zrezygnowała z telewizyjnej kariery i nie pojawiła się już w "Tańcu z Gwiazdami" w telewizji Polsat. Była taneczną trenerką wielu znanych i lubianych postaci. Pamiętacie z kim tańczyła? Jeśli nie, to zaraz Wam to przypomnimy!

Blanka Winiarska swoją taneczną przygodę w "Tańcu z gwiazdami" rozpoczęła z modelem Piotrem Adamskim. W kolejnej edycji wystąpiła zaś z aktorem Tomaszem Stockingerem.

W 2007 roku tancerka wystąpiła w dwóch kolejnych edycjach programu. Towarzyszyła Jackowi Kawalcowi oraz Iwanowi Komarence, z którym doszła aż do finału tanecznego show! Zajęli drugie miejsce, a zwycięstwo odnotowali wtedy Krzysztof Tyniec i Kamila Kajak.

2008 rok to kolejne dwie odsłony "Tańca z gwiazdami" na antenie TVN. W nich również nie zabrakło Blanki Winiarskiej. Tańczyła wtedy z Wojciechem Łozowskim, a w kolejnej edycji z Alanem Anderszem.

Bartłomiej Kasprzykowski i Zygmunt Chajzer wystąpili w "Tańcu z gwiazdami" u boku Blanki Winiarskiej w 2009 roku. Z aktorem tancerka również doszła do finału (podobnie jak z Iwanem Komarenko) i również zajęła w nim drugie miejsce.

W 2010 roku razem z Blanką Winiarską tańczyli aktor serialu "W11 - wydział śledczy" Maciej Friedek, a także Andrzej Młynarczyk.

Blanka Winiarska po raz ostatni wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami" w 2011 roku. Wtedy też tańca pod jej skrzydłami uczył się Dariusz Kordek.

Potem Blanka Winiarska na dobre rozstała się z telewizyjnym show. Założyła również rodzinę, ale w żadnym wypadku nie rozstała się z tańcem. Mało tego, w 2012 roku założyła własną szkołę tańca w Poznaniu. Widać, że tancerka wkłada całe swoje serce w pracę, gdyż jej podopieczni osiągają ogromne sukcesy w konkursach tanecznych. Zobaczcie zatem, jak teraz wygląda Blanka Winiarska, która w marcu skończyła 36 lat!

Trzeba przyznać, że tancerka prawie w ogóle się nie zmieniła!

Blankę Winiarską mogliśmy jednak zobaczyć jakiś czas temu w programie "Królowe życia". Wtedy też tancerka uczyła Izę i Patryka układu do pierwszego tańca.

Blanka Winiarska przez prawie 10 lat od jej odejścia z "Tańca z Gwiazdami" praktycznie w ogóle się nie zmieniła, prawda? Najprawdopodobniej tancerka nie wróci już do tanecznego show, dlatego my trzymamy mocno kciuki za jej dalsze zawodowe sukcesy i rozwój jej szkoły tańca!