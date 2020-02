Blanka Lipińska została obrażona na wielkiej gali! W sieci pojawiło się szokujące nagranie

Blanka Lipińska została obrażona przez fotoreportera na wielkiej gali Bestsellery Empiku 2019! W sieci pojawiło się nagranie, na których słychać, jak autorka głośnej powieści erotycznej w zdecydowany sposób odpowiada na zaczepki fotografa. O co poszło? W miniony wtorek, 4 lutego, odbyła się gala Bestsellery Empiku 2019, podczas której dowiedzieliśmy się, które filmy, książki czy wydarzenia cieszyły się największą popularnością w 2019 roku. Nagrodę odebrała m.in. Blanka Lipińska, której powieść "Kolejne 365 dni" zwyciężyła w kategorii Literatura Obyczajowa. Blanka Lipińska nie ukrywała swojej radości. Teraz jednak okazuje się, że podczas imprezy doszło do przykrego incydentu z jej udziałem! Autorka powieści erotycznych została obrażona na czerwonym dywanie.

Blanka Lipińska za pośrednictwem Instagrama poinformowała swoich fanów, że podczas wielkiej gali została obrażona przez fotoreportera. Okazuje się, że mężczyzna w skandaliczny sposób skomentował jej przywitanie z innym fotografem. Co dokładnie wydarzyło się na czerwonym dywanie?

To niestety nie jest „film ze ścianki”. To próba obrażenia kobiety.

Jeden z fotografów, skomentował moje przywitanie z kolegą fotografem słowami „nie takie dupy miał”....🤦🏼‍♀️

Reszta jest na filmie....

Pan przeprosił...bo chyba głupio mu się zrobiło, ze koledzy nie stanęli za nim murem, a wręcz byli zażenowani 🙄Tylko niestety to przepraszam, mogłam sobie w buty wsadzić, bo po chwili, kiedy nie zapozowały mu do zdjęcia usiłował obrazić mnie w bardziej „wyszukany” sposób...

Takie zachowania są powszechne i niestety tolerowane, a osoby, które to dotyka nie walczą o swoje dobre samopoczucie i godność! Kochani....szanujmy się 🙏🏼

Nawzajem i samych siebie !- napisała Blanka Lipińska.