Blanka Lipińska zdradza, dlaczego nie ma męża. Powód? Zaskakujący

Blanka Lipińska przyzwyczaiła już fanów do regularnej publikacji szczegółów swojej codzienności. Nie inaczej było tym razem. Autorka "365 dni" właśnie podzieliła się z internautami problemami, z jakimi się boryka w swoim własnym mieszkaniu. Okazało się, że największą bolączką pisarki jest... jej luksusowy taras. Gwiazda nie ukrywała swojego rozżalenia. Co się stało? Blanka Lipińska narzeka na taras Wydawać by się mogło, że życie autorki kontrowersyjnych erotyków usłane jest różami. Ostatnio Blanka Lipińska celebrowała 37. urodziny na luksusowym jachcie . Następnie podzieliła się dobrymi wieściami z fanami - wówczas okazało się, że Blanka Lipińska ogłosiła datę premiery "Kolejnych 365 dni" , a teraz kiedy Blanka Lipińska została przyłapana z nowym partnerem okazało się, że prawdopodobnie jest szczęśliwie zakochana. Sugerując się jednak jej ostatnią, instagramową relacją śmiało można stwierdzić, że celebrytka na co dzień boryka się z prozaicznymi problemami. Tym razem, jak każdego poranka, Blanka Lipińska serdecznie przywitała się ze swoimi obserwatorami na Instagramie. Niestety nie miała dla nich dobrych wieści. Okazało się, że pisarka jest wykończona sytuacją, jaka ma miejsce na jej przestronnym tarasie. Przez to co się dzieje, celebrytka nie może w pełni cieszyć się tą przestrzenią i korzystać ze pięknej pogody: - Dzień dobry moi kochani, to będzie piękny dzien. Witam was z mojego za*ranego tarasu - zasranego przez gołąbki. Wszędzie, kupa gołębi jest wszędzie, włącznie z fotelami. Jest to życie na krawędzi, ale moja wspaniała pani Greta, która zarządza wspólnotą ma pewien pomysł na te gołąbki, który jest całkowicie humanitarny, biologiczny i wspaniały - wyznała, pokazując w jakim opłakanym stanie jest jej taras...