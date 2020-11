Blanka Lipińska wyjeżdża z Polski! To bardzo poważny krok - wiemy, co się stało

Pora na kolejne zmiany w jej życiu. Tuż po Nowym Roku Blanka Lipińska (35) planuje wyjazd na dłużej do Stanów Zjednoczonych. Samotna podróż pisarki ma potrwać kilka tygodni. Dlaczego zdecydowała się na ten krok? Czyżby chciała złapać dystans do tego, co się dzieje teraz w jej życiu w Polsce?

– W listopadzie jej książka „365 dni” ukaże się w Rosji i Bułgarii. Blanka podpisała też umowę na wydanie swojego bestsellera w USA. Na początku roku zaczyna się trasa promocyjna, w której Blanka weźmie udział. Będzie miała także okazję trochę odpocząć – mówi „Fleszowi” osoba z otoczenia Lipińskiej.

– Jeśli oczywiście epidemia koronawirusa nie pokrzyżuje tych planów – dodaje.

Pisarka chce więc połączyć pracę z dłuższymi wakacjami.

Jaki ma na nie pomysł? Zamierza zwiedzić kilka miast w USA.