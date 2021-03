Blanka Lipińska na czerwonym dywanie zawsze zachwyca swoimi stylizacjami, z kolei na co dzień wybiera wygodne zestawy, ale nie rezygnuje z modnych dodatków znanych marek. Tym razem paparazzi przyłapali autorkę bestselleru "365 dni" w drodze do jednego z marketów. Blanka Lipińska postawiła na stylizację z beżowym kolorem w roli głównej. Trzeba przyznać, że była partnerka Barona nawet w drodze do marketu wygląda stylowo...

Blanka Lipińska wybrała się na zakupy do marketu w modnych śniegowcach

Blanka Lipińska jakiś czas temu wróciła z rajskich wakacji i szybko okazało się, że w kraju czeka na nią miła niespodzianka, a jej film "365 dni" został nominowany do "Złotych Malin". Wygląda na to, że gwiazda na dobre wróciła już do codziennych obowiązków i paparazzi właśnie przyłapali Blankę Lipińską w drodze do marketu. Na uwagę zasługują hitowe śniegowce marki Inuikii, które kosztują ok. 1,2 tys. zł. Te buty pokochało wiele gwiazd, a wśród nich Kasia Tusk czy Małgorzata Rozenek-Majdan.

Tylko spójrzcie na świetny look Blanki Lipińskiej!

Blanka Lipińska nawet na co dzień stawia na wygodne, ale i stylowe rozwiązania. Beżowy dres to prawdziwy hit w ostatnim czasie i pokochały go niemal wszystkie gwiazdy. Do tego gwiazda wybrała modne śniegowce marki Inuikii za 1,2 tys. zł.

Gwiazda dba o środowisko i na zakupy wybiera własną torbę wielokrotnego użytku.