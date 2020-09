Blanka Lipińska od przeszło pół roku jest w szczęśliwym związku z Baronem. Fani coraz śmielej dopytują gwiazdę, czy razem ze swoim ukochanym, snuje poważne plany na przyszłość. Wielbiciele autorki "365 dni" zapytali wprost, czy chciałaby zaręczyć się, wziąć ślub i założyć rodzinę. Jak na te pytania odpowiedziała Blanka? Zobaczcie sami!

Blanka Lipińska odpowiedziała fanom na pytania o ślub i założenie rodziny! Czy to spodoba się Baronowi?

Związek Blanki Lipińskiej i Barona jest jednym z najbardziej gorących tematów w polskim show biznesie! Początkowo zakochani ukrywali swoją relację, ale udało im się to jedynie przez 1,5 miesiąca. A wszystko wydało się, gdy paparazzi przyłapali tę dwójkę podczas romantycznego spaceru nad polskim morzem. Od tamtej pory Blanka i Baron chętnie dzielą się z fanami swoją miłością, a ich wielbiciele mocno trzymają za nich kciuki.

Para wspólnie spędziła okres kwarantanny, kilka razy wyjechała już na wspólne wakacje i wygląda na to, że obydwoje starają się każdego dnia wygospodarować dla siebie wolny czas. Fani zaś już nie mogą się doczekać na jakieś kolejne, radosne wieści od tej pary, dlatego dopytują autorkę "365 dni", czy nie myśli o ... zaręczynach i ślubie z Baronem!

Skoro jesteś szczęśliwie zakochana, chciałabyś się zaręczyć i wziąć ślub? - zapytał jeden z fanów.

Blanka odpowiedziała na to pytanie krótko:

Ale po co?

Autorka "365 dni" zdecydowanie nie należy do osób, dla których wielkim marzeniem jest zalegalizowanie swojego związku, ślub i cała otoczka weselna. Ponadto gwiazda chyba też nie widzi się w roli mamy.

Czy planuje pani założyć rodzinę, czy woli panie się skupić na pracy? - zapytał kolejny fan. Planuje skupić się na sobie, bo życie nauczyło mnie, by zbyt wiele nie planować, jeśli chodzi o związki.

Wygląda na to, że nawet do związku z Baronem, Blanka Lipińska woli podejść ostrożnie i nie chce planować przyszłości na kolejne lata. Ciekawe co na to jej ukochany! Niemniej jednak życzymy tej parze wielu wspólnych lat razem.

Instagram

