Podczas niskich temperatur na ustach dobrze sprawdzają się kosmetyki o gęstych formułach, które działają jak warstwa ochronna dla skóry. Ważne, by miały właściwości odżywcze, jednak nie oznacza to, że muszą być pozbawione wyraźnego koloru. Dowodem na to jest błyszczyk Butter Gloss marki NYX Professional Makeup, który na obecnej promocji w Rossmannie możesz znaleźć za niecałe 18 zł.

Reklama

Mat. prasowe

Kosmetyki, które chronią i upiększają kupisz dużo taniej, podając ten kod rabatowy Douglas.

Błyszczyk na jesień z Rossmanna

Butter gloss charakteryzuje się dość gęstą, masełkową konsystencją. Jest dobrze napigmentowany i nadaje ustom wyraźny kolor oraz subtelny połysk (bez mieniących się drobinek brokatu). Sprawia, że skóra jest nawilżona, nie klei się oraz nie podkreśla suchych skórek. Jak na błyszczyk jest całkiem trwały, choć wymaga poprawek, zwłaszcza po jedzeniu lub piciu. W Rossmannie dostępny jest w 12 kolorach, na które składają się beże, róże, brązy i czerwienie. Na wizażu produkt został oceniony na 4,5 w pięciopunktowej skali.

„Błyszczyk ma bardzo ciekawą formułę - jest gęsty, ale taki maślany, bardzo dobrze rozprowadza się go po ustach i dodaje im blasku. Kolor raczej zostaje na ustach, choć nie tak intensywny jak w opakowaniu - stapia się częściowo z odcieniem ust. Równomiernie się zjada i ma słodki zapach.”

„Choć nie trafiłam z kolorem muszę przyznać , że jest to najlepszy kosmetyk do ust jaki miałam. Nie lepi się, nawilża usta i dość długo utrzymuje się w nienagannym stanie. Takie masełko do ust, a nie make up na mur beton. Zamówiłam już dwa inne odcienie nude.”

Reklama

„Błyszczyki mają przyjemne, słodkie, kuszące zapachy - dobrze, że tak nie smakują bo nie utrzymałyby się zbyt długo na niczyich ustach. Delikatnie nawilżają wargi i ładnie się błyszczą. Kolory są bardzo subtelne, ale ładnie podkreślają wargi” - komentują wizażanki.