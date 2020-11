Perfumy Giorgio Armani SI taniej o prawie 200 zł w Douglas na Black Friday. Tym zapachem uwiedziesz każdego mężczyznę!

W tym roku zamiast Black Friday perfumerie Douglas postanowiły zorganizować Black Shopping Week. Z tej okazji Douglas przygotował bestsellerowe kosmetyki od minimum 20 do nawet 70 procent taniej. Co i o ile możecie kupić w okazyjnej cenie? Przedstawiamy najlepsze okazje - nasze ulubione perfumy i kosmetyki, które możecie kupić w rewelacyjnych cenach, wśród znaleźliśmy prawdziwą perełkę - to perfumy Giorgio Armani SI. Teraz możecie kupić je nawet o 175 złotych taniej!

1. Perfumy Giorgio Armani SI możecie kupić w bardzo okazyjnej cenie na stronie Douglas na Black Week. To chyba jedna z najlepszych promocji w tym roku. Zapach SI Giorgio Armani to kultowe i bardzo popularne perfumy. Wielbicielki tego zapachu mówią, że są uosobieniem seksapilu, siły i klasy. Otulają ciało kwiatowym aromatem, z nutą wanilią i paczuli. My się z tym zgadzamy!

Perfumy Giorgio Armani SI kupicie w Douglas w okazyjnych cenach:

30 ml - 209,30 (wcześniej 299 zł)

50 ml - 297,50 zł (wcześniej 425 zł)

100 ml - 402,50 (wcześniej 575 zł)

2. Szminki Matte Lipstick od NYX w wybranych kolorach kupicie 70 procent taniej - za 10,90 zł (wcześniej 36,90 zł).

3. Versace Bright Crystal, hitowe perfumy są teraz przecenione w Douglas o 36 procent. Oznacza to, że te o pojemności 90 ml możecie kupić za 289 zł (wcześniej 439 zł).



4. Nasza kolejna propozycja to perfumy Kenzo Jungle Eau de Parfum Spray, które są teraz tańsze w perfumeriach Douglas o połowę! Te o pojemności 30 ml możecie kupić za 135 zł (wcześniej 270 zł).

5. Korektory ULTIMATE CONCEALER od Douglas na Black Week kupicie 70 procent taniej. Wcześniej kosztował 45 złotych - teraz zaledwie 13,50 zł.

Black Week w Douglas - 20 procent na wszystko

Główna promocja na Black Friday w perfumeriach Douglas trwa od 26.11 do 28.11 - zniżka 20 procent na wszystko, z wyłączeniem: Dyson, Balmain Hair, The ORDINARY, zestawy Douglas Collection, zestaw Estee Lauder Blockbuster. Co więcej, do większości przecenionych kosmetyków Douglas dodaje prezenty! Szczegóły sprawdzajcie na Douglas w zakładce Black Week.