Black Friday 2020. W Reserved promocje już trwają! Te płaszcze nawet 50 proc. taniej to prawdziwy must-have

Black Friday to jedyny taki dzień w roku, na który wszystkie miłośniczki mody czekają z niecierpliwością. Wiele sklepów z tej okazji przecenia swoje produkty nawet o ponad połowę! Jednak sęk nie w tym, by kupić jak najwięcej, ale, by wciąż mieć głowę na karku. Co warto upolować na wyprzedażach? Zamiast rzucać się na sterty ubrań, wybierzmy tylko prawdziwe perełki. Kilka z nich znaleźliśmy w Reserved!

Choć do Black Friday zostało nam jeszcze niewiele ponad tydzień, niektóre sklepy już teraz ruszyły z wyprzedażami, a dodatkowo, w tym roku z wiadomych przyczyn, zakupowe szaleństwo zostało przeniesione do świata online. Choć możemy się domyślać, że największymi promocjami sklepy zaskoczą nas właśnie w piątek 27 listopada, niektórych okazji strach przegapić. Kierując się jakością, ponadczasowością i miłością od pierwszego wejrzenia, wybrałyśmy dla was 5 płaszczy z Reserved, których zakupu nigdy nie pożałujecie. Będą służyć przez lata, a dzięki domieszce wełny, idealnie sprawdzą się na mrozy. W dodatku już teraz są przecenione nawet o 50%. Sprawdźcie nasz przegląd.

Zobacz także: Reserved zaczął Black Friday 2020 wcześniej! Hitowe pluszowe futerko kupicie od 99 złotych

Black Friday w Reserved. Idealne płaszcze w Reserved

Szlafrokowy płaszcz przed kolano, to klasyka gatunku, która nigdy nie wyjdzie z mody. Delikatnie taliowany fason idealnie podkreśli i wysmukli naszą sylwetką. Do tego posiada on w swoim składzie 30 procent wełny, co oznacza, że idealnie sprawdzi się nie tylko jesienią, ale również zimą. Co więcej teraz jest przeceniony na 159,99 zł z 249,99 zł! To naprawdę świetna okazja! Dodatkowo jeszcze jest dostępny w trzech kolorach - kamelowym, czarnym i szarym!

Mat. promocyjne

Nasz kolejny wybór to idealna propozycja dla tych, którzy wolą bardziej eleganckie kroje. Ten płaszcz to prawdziwa wyprzedażowa perełka bo ma w składzie aż 50 procent wełny i pochodzi z linii Premium Quality, a do tego kosztuje 199,99 zł! Warto dodać, że wcześniej musiałybyśmy zapłacić za niego 349,99 zł. Dostępny w jasnej szarości i beżu płaszcz ma eleganckie wykończenie, niską stójkę o kołnierz z szerokimi klapami. Do tego oczywiście wiązany pas w talii i voila, takie okrycie wierzchnie bez wątpienia podkreśli nasz charakter.

Mat. promocyjne

Na trzecim miejscu mamy prawdziwą wisienkę na torcie. Ten płaszcz sprawi, że nigdy nie przejdziesz niezauważona. Kobaltowy, maxi, z dwurzędowymi guzikami, szerokimi klapami i paskiem w talii. Czy idealny płaszcz powinien posiadać coś jeszcze? W dodatku w składzie ma aż 75 procent wełny. Ta mocna propozycja, niczym z wybiegu, jest już nieco droższa, choć jak najbardziej warta swojej ceny. Teraz po wpisaniu specjalnego kodu podanego na stronie kobaltowy płaszcz kupimy za 374,99 zł zamiast za 499,99!

Mat. promocyjne

Oczywiście w naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć płaszczy w kratę, które od kilku sezonów wciąż wiodą prym w trendach. Dla tych, które wolą bardziej klasyczne i zrównoważone propozycje, sugerujemy ten do połowy uda o prostym fasonie, z ostrymi, wyrazistymi klapami, zapiany na dwa guziki. Oczywiście ma on w swoim składzie 69 procent wełny, a ze specjalnym kodem kupimy go o 25% taniej czyli za 299,99 zł.

Mat. promocyjne

Na koniec prawdziwy klasyk, który powinien znaleźć się w szafie każdej kobiety. Czarny oversize’owy lecz krótki płaszcz, z klapami, dwurzędowym zapięciem i szerokimi rękawami. Do tego ma w składzie aż 75% wełny! Oczywiście, ze specjalnym kodem zapłacimy za niego nie 399,99 zł, a jedynie 299,99 zł! Naprawdę ciężko mu się oprzeć.

Mat. promocyjne

Na który z nich się skusisz tej jesieni i zimy?