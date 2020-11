Black Friday 2020. Małgorzata Kożuchowska zachwyca torebką i butami z CCC za mniej niż 150 złotych! Jej stylizacja to prawdziwy HIT

Małgorzata Kożuchowska po raz kolejny rozbiła bank swoją jesienną stylizacją. Gwiazda jak zwykle wyglądała olśniewająco, a dodatki zagrały tu pierwsze skrzypce. Fanki nie mogły powstrzymać się od pytań o jej buty i torebkę, które, jak się okazuje, gwiazda wybrała w CCC! Co więcej modne botki na Black Friday kupimy za mniej niż 150 złotych!

Małgorzata Kożuchowska w butach za mniej niż 150 zł! Znajdziemy je w CCC!

Która z nas nie kocha butów? Trzeba przyznać, że tych w naszej garderobie nigdy za mało i wiele wskazuje, że taką zasadą kieruje się również Małgorzata Kożuchowska. Aktorka w swoich mediach społecznościowych pochwaliła się stylizacją, która jest prawdziwym hitem. Długa dzianinowa sukienka to jeden z najmodniejszych elementów jesienno-zimowej garderoby od wielu sezonów! Jednak jak się okazuje, czujne oko internautek przykuły najbardziej buty i torebka uwielbianej gwiazdy, które wcale nie kosztują fortuny i są z CCC!

Instagram

Małgorzata Kożuchowska wybrała skórzane, wiązane trzewiki w kolorze granatowym oraz granatową torebkę polskiej marki Lasocki. Choć ku rozczarowaniu fanek aktorki, torebki nigdzie już nie można zaleźć, modne buty wciąż są na sklepowych półkach, również tych internetowych! Co więcej, te botki to idealny wybór na zimę, szczególnie dla miłośniczek stylu retro. Są nie tylko super modne, wygodne, ale również ocieplane! Do tego nadają look'owi świeżości i lekkości, a jeszcze do jutra możemy je kupić w naprawdę świetnej cenie. Z okazji Black Friday kosztują one nie 199,99, a 139,99 złotych!

Mat. prasowe

Wiązane trzewiki to doskonały wybór również dla fanek rockowych, grunge'owych stylizacji. Dodatkowo, takie zimowe buty sprawdzą się zarówno w eleganckim, jak i luźnym wydaniu. Bez względu na to, czy zestawimy je z sukienką, spódnicą czy spodniami, możemy być pewne, że podkreślą nasz charakter i dodadzą naszemu lookowi prawdziwego pazura.