Dziś 1. września, czas powrotu dzieci do szkoły. A dla co poniektórych pierwszy dzień w szkole jako pierwszoklasiści. Synek gwiazdora "Pierwszej miłości", dziś po raz pierwszy poszedł na rozpoczęcie roku szkolnego, a dumny tata pokazał zdjęcie syna. Ale nie takie zwyczajne, bo zestawił ze swoim zdjęciem sprzed lat kiedy sam poszedł do pierwszej klasy. Kto to taki? Wojciech Błach, dumny tata 7-letniego Bruna, syna ze związku z Kamillą Baar.

Jak wyglądał Wojciech Błach kiedy sam szedł do szkoły? Zobaczcie, na fotografii można się pomylić, bo Błach i jego syna wyglądają jak dwie krople wody.

