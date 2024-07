Od czasu śmierci Michaela Jackosna w tym roku minie już 5 lat. Od tego czasu w księgarniach zaroiło się od biografii artysty, z których można było dowiedzieć się najpikantniejszych szczegółów. Okazuje się, że pomimo licznych publikacji, o Królu Popu nie powiedziano jeszcze wszystkiego. Do sieci wyciekł fragment kolejnej książki, napisanej tym razem przez jego osobistego ochroniarza. Zobacz: Tak wyglądał dom Michaela Jacksona w dniu śmierci

Zagraniczny serwis Confidential zapoznał się z treścią nieoficjalnej biografii napisanej przez Javona Bearda i Billa Whitfielda zatytułowanej "Remembering the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days". Dwójka pracowników Michaela postanowiła ujawnik sekret artysty jakim był rzekomy romans z dwoma kobietami z Europy Wschodniej. Jedną z nich nazywał on "kwiatuszkiem", drugą "przyjaciółką". Podobno kochanki Michaela nocowały w hotelu znajdującym się w pobliżu domu artysty, które odwiedzał, gdy jego dzieci już spały. Bill Whitfield ujawnia, że był często wysyłany do drogich sklepów po ekskluzywne prezenty dla kochanki "kwiatuszka" wokalisty.

Jackson często wysyłał autorów książki po ekskluzywne prezenty dla kochanki. Mężczyźni potwierdzają również plotki, jakoby piosenkarz miał poważne problemy finansowe. Beard i Whitfield przyznali, że przez kilka miesięcy nie otrzymywali wynagrodzenia. Wspominają również incydent na zakupach, kiedy to karta kredytowa Jacksona została zablokowana przy płaceniu ze względu na brak środków na koncie.

Autorzy zapewniają jednak, że nie chcą kompromitować wokalisty, gdyż bardzo go szanowali i uwielbiali jego dzieci. Jednak pokusa zarobienia na zmarłym okazała się nie do pokonania. Zresztą nie tylko z ich strony. Zobacz: To nie żart. Od maja w sklepach nowy album Jacksona z premierowymi utworami

