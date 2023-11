1 z 4

Choć ciężko w to uwierzyć, niedługo miną już 3 lata od śmierci Anny Przybylskiej. Na rynku pokazała się niedawno jej biografia - "Ania", która ujawnia wiele dotąd nieznanych szczegółów z jej życia. Dzięki książce możemy bliżej poznać Annę Przybylską. Również to, co było najważniejsze w jej życiu i o czym marzyła.

Okazuje się, że to nie kariera, sława i pieniądze liczyły się w życiu Anny najbardziej. Dla aktorki największe znaczenie miała rodzina - przez lata była związana z Jarosławem Bieniukiem i miała trójkę dzieci - Oliwię, Szymona i Jasia. Marzyła jednak, żeby urodzić więcej dzieci. Co wyznała mama Anny Przybylskiej?

