Zespół Tokio Hotel powstał w 2001 z inicjatywy braci bliźniaków - Tom'a i Bill'a Kaulitz, do których później dołączyli Gustav Schafer i Georg Listing. Grupa muzyczna biła rekordy popularności na całym świecie i zdobyła miliony fanów. Teraz o ich poczynaniach nie jest już tak głośno, jednak w dalszym ciągu świetnie radzą sobie na rynku niemieckim. Każdy na pewno wie, jak wyglądają teraz Tom i Bill, ale Gustava i Georg'a naprawdę ciężko jest rozpoznać na najnowszych zdjęciach. Zobaczcie sami!

Bill'a i Tom'a z "Tokio Hotel" pamiętają wszyscy. A jak po 15 latach wyglądają pozostali członkowie zespołu? Nie poznacie ich!

O Tokio Hotel cały świat usłyszał 15 lat temu. Dokładnie 15 sierpnia 2005 roku polskie stacje radiowe zaczęły grać jeden z największych hitów tego zespołu - "Durch den Monsun". Niemieccy nastolatkowie - Tom i Bill Kaulitz oraz Gustav Schafer i Georg Listing niemalże od razu podbili serca nastolatek nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dziewczyny szalały na punkcie tych chłopaków i zasłuchiwały się w ich przebojach. Zdobycie biletu na ich koncert było również nie lada wyzwaniem.

East News

Stali się idolami nastolatek i zdobywali prestiżowe nagrody muzyczne. 15 lat temu nie mieli sobie równych! Światowy rozgłos zapewniła im nie tylko fantastyczna muzyka, ale również charakterystyczny wizerunek braci bliźniaków. Z kolei Georg i Gustav nie eksperymentowali ze swoim wyglądem i tak w sumie pozostało do dziś. Jednak upływające lata zrobiły swoje i naprawdę ciężko ich rozpoznać. Zobaczcie jak dzisiaj wyglądają!

Gustav Schafer urodził się 8. września 1988 roku, a w zespole Tokio Hotel jest perkusistą. Na perkusji gra od piątego roku życia. Muzyk unika skandali i rozgłosu, dlatego o jego życiu wiadomo w sumie niewiele. Gustav jest jednak bardzo aktywny na Instagramie - widać, że najważniejsza jest dla niego rodzina. Perkusista jest szczęśliwym mężem i ojcem.

Gustav Schafer ma teraz 32 lata. Poznalibyście go?

Widać, że Gustav jest fanem gotowania i grillowania! Na jego Instagramie możemy zobaczyć wiele zdjęć w kulinarnym klimacie!

A Wy, jak oceniacie? Bardzo się zmienił po 15 latach od debiutu zespołu Tokio Hotel?

A co słychać u Georg'a? Niemiecki basista ma 33 lata i również należy do grona gwiazd, które nie mówią zbyt wiele o swojej prywatności. Na jego Instagramie możemy zobaczyć głównie zdjęcia dotyczące jego działalności artystycznej. To co jednak najbardziej rzuca się w oczy, to zmiana fryzury! Jako nastolatek był wierny długim włosom. Dzisiaj zaś stawia na krótkie cięcia. Wygląda również na to, że jest fanem modelingu, bowiem możemy zobaczyć jego fotografie z profesjonalnych sesji zdjęciowych. Zobaczcie sami jak wygląda dzisiaj basista zespołu Tokio Hotel!

Wygląda na to, że Georg kocha nie tylko muzykę, ale i zwierzęta!

I jak? Rozpoznalibyście Gustava i Georga na najnowszych zdjęciach? Który z nich bardziej się zmienił?

A tak teraz wyglądają liderzy zespołu - Bill i Tom Kaulitz!