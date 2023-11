Już za kilka dni finał szóstej edycji "Big Brothera"! Reality show powróciło na nasze ekrany po 11 latach przerwy. Widzowie na samym początku nie byli zachwyceni odmienioną edycją programu. Ale z biegiem czasu przekonali się do nowego wystroju, innego Wielkiego Brata i teraz każdy zastanawia się, czy powstanie siódma edycja show? A my już wiemy!

Nowego "Big Brothera" prowadzi Agnieszka Woźniak-Starak. Pomagają jej Małgorzata Ohme, Bartek Jędrzejak i Filip Chajzer. Ostatni z wymienionych dziennikarzy przez przypadek zdradził plany produkcji dotyczące siódmej edycji.

- Będzie mi was bardzo brakować (…) Oglądajcie nas jutro. Co jutro jest? Środa, a potem czwartek i ostatni "Big Brother Nocą". A potem niedziela i wielki finał. A potem wrzesień… Ale cicho… Do zobaczenia" – powiedział Filip Chajzer we wtorkowym wydaniu "Big Brother Nocą".