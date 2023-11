Madzia i Oleh to jedna z popularniejszych par w show biznesie. Zakochani poznali się na planie programu "Big Brother". Z początku nic nie wskazywało na to, że będą razem, ale potem wszystko się zmieniło i para opuszczała reality show już razem! Może nie do końca wspólnie, bo Oleh odpadł chwilę wcześniej, przed swoją ukochaną. Przypomnijmy, Magda Wójcik została laureatką nowego "Big Brothera" i do domu wróciła z nowym samochodem, kwotą 100 tysięcy złotych i miłością kolegi z Domu Wielkiego Brata!

Po programie na TVN7 Oleh miał przyjemność poznać znajomych swojej ukochanej. Na początku był trochę onieśmielony nimi. Czy dziś jest tak samo? Zobaczcie, co Oleh zdradził nam do kamery. Czy znajomi Magdy akceptują go? A może są to dwa różne światy?

